11 актюбинских водителей дальнобойщиков не могут выехать из Украины

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 11 актюбинских водителей большегрузов не могут выехать из Украины, они направили в палату предпринимателей региона данные о местонахождении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атамекен» инициировала сбор данных о дальнобойщиках, которые не могут выехать из Украины из-за военных действий и находятся в приграничных зонах соседних государств.

Большинство из машин груженные товаром, и водители оставить машины и вылететь из страны не могут. На данный момент есть угроза как для жизни казахстанских водителей, так и по обязательствам транспортных компаний в части доставки и сохранности перевозимого груза.

По словам заместителя директора региональной палаты «Атамекен» Руслана Куйшинова, направлены письма в МИД РК с просьбой отработать вопрос об обеспечении «зеленого коридора» для выезда казахстанских перевозчиков из Украины. Сейчас ведется сбор данных о водителях.

«25 февраля НПП направила письма в министерства иностранных дел, торговли и в министерство индустрии и инфраструктурного развития с просьбой проработать с российской, белоруской, украинской, польской и другими сторонами вопрос об обеспечении «зеленого коридора» для выезда казахстанских перевозчиков с территории Украины. Мы, все региональные Палаты проводим сбор данных о водителях и оперативно направляем списки в Нацпалату, оттуда коллеги - в уполномоченные ведомства. Хотим и через журналистов обратиться к предпринимателям, водителям. Если вы или водитель вашей компании не можете выехать из Украины, направьте свои данные на номер: +7 778-870-1432. Это call-центр НПП. Или же на номер: +7 701 784 8582.

На сегодня принято 11 сигналов от водителей- грузоперевозчиков. 9 из них с грузом, три транспорта пустые. «Атамекен» с ними на связи. Ведется работа по организации оперативных мер безопасного выезда дальнобойщиков из Украины», - сообщил заместитель директора ПП Актюбинской области Руслан Куйшинов.

В связи со сложившейся ситуацией, в региональной Палате проведут совещание с предпринимателями, представителями компаний по грузоперевозкам.

Специальная форма и контакты НПП разосланы по всем чатам с водителями, профильными ассоциациями для сбора информации и оперативного направления полученных данных через НПП в уполномоченные министерства.