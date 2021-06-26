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    17:42, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    11 акмолинцев стали чемпионами Азии по биатлу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В копилке сборной команды 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых наград, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта области.

    В п. Бурабай Акмолинской области проходят чемпионаты Азии и Республики Казахстан по биатлу/триатлу, где участвуют 255 атлетов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

    В первый день соревнований на чемпионате Азии по биатлу спортсмены Акмолинской области завоевали 30 медалей различного достоинства.

    В категории U-9 с реди мальчиков 1 место получил Максим Болдырев, 2 место - Каиржан Нурали, 3 место - Серикжан Динмухамед.

    Среди девочек на 2 месте оказалась Сафия Каирбекова, на 3 месте - Адина Байкенова.

    В категории U-11 с реди мальчиков на 1 месте - Роман Игнатович, на 3 месте - Дамир Абилов

    В категории U-13 с реди девочек 2 место у Александры Шараевой, на 3 месте - Лиана Чуйко

    Среди мальчиков на 1 месте - Артем Бедрин, на 2 месте - Гор Депершмидт

    В категории U-15 с реди девочек на 1 месте оказалась Юлиана Петрова, на 2 месте - Арина Давыда, на 3 месте - Анель Исабаева

    Среди мальчиков на 2 месте расположился Сергей Петров, на 3 месте - Алмас Савет

    В категории U-17 с реди девочек на 1 месте - Ангелина Редченко, на 2 месте - Ева Лошкомойникова

    Среди мальчиков на 1 месте - Никита Дубинский, на 2 месте - Абулхаир Тиржанов, на 3 месте - Арлан Жанабай.

    В категории U-19 с реди мальчиков: 1 место - Максим Шмулич, 2 место - Ильяс Алиев,

    3 место - Медхат Даиров.

    Среди девочек 1 место - Анастасия Захарова, 3 место - Арина Пихидько.

    В категории «Юниоры» с реди девочек на 1 месте - Наталья Короткова.

    Среди мальчиков 1 место завоевал Рашит Романчук.

    В категории взрослые 1 место у Темирлана Темирова, 2 место получил Меирлан Искаков.


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