11,6 млн кв. метров жилья построено с начала года в рамках обещаний Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе партии «Nur Otan» рассказали о промежуточных итогах реализации предвыборных обещаний за 10 месяцев в рамках принятых по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева 217 дорожных карт для каждого региона, города и района, передает МИА «Казинформ».

Так, в рамках озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» в регионах введено 11,6 млн кв.м жилья, 165 школ на 59 тысяч мест, 354 детских сада на 28,5 тысячи мест, а также 44 медицинских объекта на 6,7 тысяч посещений. Открыто 248 предприятий, инвестировано более 1 триллиона тенге. На постоянные рабочие места трудоустроено 315 тысяч человек.

К примеру, в Мангистауской области в селе Кызылсай открылась врачебная амбулатория, оснащенная современным медицинским оборудованием. Теперь пациенты смогут воспользоваться услугами ультразвукового, рентгеновского обследования, стоматологии и лаборатории. Всего функционируют более 40 кабинетов.

В Туркестанской области введена в эксплуатацию автомобильная дорога областного значения «Коксаек-Аксу-Шаян-Мынбулак». В ходе ремонтных работ демонтировано и перестроено 14,8 км дорог, а на 7,7 км дорог уложено асфальтобетонное покрытие. Для обеспечения безопасности пешеходов внутри населенных пунктов также было проложено в общей сложности 10 км тротуаров.

В Восточно-Казахстанской области в городе Курчатов проведены работы по благоустройству территории теннисного корта и баскетбольной площадки. С учетом того, что в период избирательной кампании поступило большое количество предложений с обращениями от молодежи, данный пункт был включен в городскую предвыборную программу партии.

В Алматинской области в селе Баканас открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В здании общей площадью свыше 4 тысяч кв.м созданы условия для занятий такими видами спорта, как борьба, бокс, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Объект полностью укомплектован всем необходимым спортинвентарем.

Напомним, в рамках предвыборных обещаний партии «Nur Otan» до 2025 года будет введено более 100 млн. кв.м жилья для 1 млн семей, модернизировано 3,5 тысяч сел и 5 тысяч школ. Планируется построить и реконструировать 25 тысяч км республиканских и 27 тысяч местных дорог.

На ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 триллионов тенге. Объём финансирования здравоохранения будет доведён до 5% от ВВП. Дети в возрасте от 3 до 6 лет будут 100% охвачены дошкольным воспитанием.

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