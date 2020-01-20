11,5 % казахстанцев вакцинировали от гриппа с начала этого года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К концу января в Казахстане прогнозируется подъем заболеваемости гриппом. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в Казахстане ситуация по респираторным вирусным инфекциям относительно спокойная и стабильная. По сравнению с прошлым годом заболеваемость ниже на 20%. Мы занимаемся лабораторной диагностикой, наши лаборатории готовы к секвенированию гриппа. В этой связи прогнозируем нарастание (уровня заболеваемости гриппом) к концу января. Вы понимаете, что закончились каникулы, наши соотечественники побывали в разных уголках мира», - сказал заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ – главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин на брифинге в столице.

Он также отметил, что в стране имеется возможность выявлять и устанавливать возбудитель гриппоподобных инфекций.

«Знания этиологии возбудителя позволяют нам проводить необходимые мероприятия. Мы предлагаем нашему населению по-прежнему ограничивать посещение общественных мест, особенно закрытых помещений с плохой вентиляцией», - посоветовал Ж. Бекшин.

По данным главного санитарного врача, в этом году вакцинировано от гриппа 11,5 % населения Казахстана.

«По рекомендации ВОЗ необходимо вакцинировать не менее 10 %. Эта работа завершена. В целом мы (с начала сезона) привили 2 125 000 человек по республике. Перед сезоном мы закупили за счет республиканского бюджета 1 млн 800 тыс. доз, которые были распространены бесплатно. Привили именно те группы, которые наиболее опасны для восприятия заболевания», - сообщил Ж. Бекшин.