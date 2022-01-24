11 340 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 2 512,

в городе Алматы – 1 953,

в городе Шымкенте – 180,

в Акмолинской области –1 015,

в Актюбинской области – 317,

в Алматинской области – 354,

в Атырауской области – 486,

в ВКО – 290,

в Жамбылской области – 202,

в ЗКО – 372,

в Карагандинской области – 1 866,

в Костанайской области – 265,

в Кызылординской области – 124,

в Мангистауской области – 134,

в Павлодарской области – 980,

в СКО – 178,

в Туркестанской области – 112.

Всего в стране подтвержден 1 157 681 случай.