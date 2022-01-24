Новости
11 340 человек заболели коронавирусом в Казахстане
24 Января 2022 08:01
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеБолее девяти миллионов казахстанцев получили первую дозу вакцины против КВИ 5532 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане Коронавирус: ни одного региона Казахстана нет в «зеленой» зоне
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 2 512,
в городе Алматы – 1 953,
в городе Шымкенте – 180,
в Акмолинской области –1 015,
в Актюбинской области – 317,
в Алматинской области – 354,
в Атырауской области – 486,
в ВКО – 290,
в Жамбылской области – 202,
в ЗКО – 372,
в Карагандинской области – 1 866,
в Костанайской области – 265,
в Кызылординской области – 124,
в Мангистауской области – 134,
в Павлодарской области – 980,
в СКО – 178,
в Туркестанской области – 112.
Всего в стране подтвержден 1 157 681 случай.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
2 Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
Оставить комментарий
Читайте также
- 5532 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- Коронавирус: ни одного региона Казахстана нет в «зеленой» зоне
- Сколько подростков и беременных женщин вакцинированы от COVID-19
- Более девяти миллионов казахстанцев получили первую дозу вакцины против КВИ
- 386 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
- В ВОЗ не исключили появления более заразных, чем омикрон, штаммов коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн