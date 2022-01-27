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11 305 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
27 Января 2022 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 11 305 человек выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В городе Нур-Султане - 6 205,
городе Алматы - 1 635,
в городе Шымкенте - 64,
в Акмолинской области - 138,
в Актюбинской области - 223,
в Алматинской области - 403,
в Атырауской области - 179,
в ВКО - 259,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 93, в Карагандинской области - 830,
в Костанайской области - 164,
в Кызылординской области - 391,
в Мангистауской области - 136,
в Павлодарской области - 289 ,
в СКО - 194,
в Туркестанской области - 102.
Всего в стране выздоровели 1 021 215 человек от COVID-19.
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