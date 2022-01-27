+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

11 305 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

27 Января 2022 08:16
Поделиться:
11 305 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 11 305 человек выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Более 316 тысяч человек получили вакцину «Pfizer» в Казахстане
Сколько казахстанцев привились от коронавируса 106 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в РК 13 652 человека заболели коронавирусом в Казахстане

В городе Нур-Султане - 6 205,

городе Алматы - 1 635,

в городе Шымкенте - 64,

в Акмолинской области - 138,

в Актюбинской области - 223,

в Алматинской области - 403,

в Атырауской области - 179,

в ВКО - 259,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 93, в Карагандинской области - 830,

в Костанайской области - 164,

в Кызылординской области - 391,

в Мангистауской области - 136,

в Павлодарской области - 289 ,

в СКО - 194,

в Туркестанской области - 102.

Всего в стране выздоровели 1 021 215 человек от COVID-19.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Более 316 тысяч человек получили вакцину «Pfizer» в Казахстане
Сколько казахстанцев привились от коронавируса
106 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в РК
13 652 человека заболели коронавирусом в Казахстане
Популярное
1 Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
2 Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
3 Еще одного мародера задержали в Алматы
4 Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
5 Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
6 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Читайте также
Проявили настоящий героизм и патриотизм - аким Алматы о врачах
564 человека лечатся от коронавируса в стационарах Атырауской области
Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
Еще одного мародера задержали в Алматы
Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив