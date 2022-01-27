11 305 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 11 305 человек выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 6 205,

городе Алматы - 1 635,

в городе Шымкенте - 64,

в Акмолинской области - 138,

в Актюбинской области - 223,

в Алматинской области - 403,

в Атырауской области - 179,

в ВКО - 259,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 93, в Карагандинской области - 830,

в Костанайской области - 164,

в Кызылординской области - 391,

в Мангистауской области - 136,

в Павлодарской области - 289 ,

в СКО - 194,

в Туркестанской области - 102.