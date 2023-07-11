11-12 июля изменятся городские маршруты Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Информацию об изменении городских маршрутов в связи с дорожными ремонтными работами на 11-12 июля передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

№86 – В западном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – КТ «Торайгырова/Мустафина»;

№86 – В обратном направлении – ул. Торайгырова – ул. Навои – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – пр. Сейфуллина – разворот на кольце – пр. Аль Фараби (восток) – далее по схеме;

№127 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – пр. Сейфуллина – разворот на кольце – пр. Аль Фараби (восток) – далее по схеме;

№127 – В обратном направлении – без изменений;

№68 – В северном направлении – КТ «Ул. Алматинская» – ул. Вишневская – ул. Алматинская – Ул. Рахмадиева – ул. Какимбека Салыкова – ул. Центральная – ул. Жаксылыка Ушкемпирова – КТ «Санаторий Коктем»;

№68 – В обратном направлении – КТ «Санаторий Коктем» – ул. Жаксылыка Ушкемпирова – ул. Центральная – ул. Какимбека Салыкова – Ул. Рахмадиева – ул. Алматинская – ул. Жарокова – КТ «Ул. Алматинская»;

№38а – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – пр. Сейфуллина – разворот на кольце – пр. Аль Фараби (восток) – далее по схеме;

№38 – Без изменений;

№63а – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – пр. Сейфуллина – разворот на кольце – пр. Аль Фараби (восток) – далее по схеме;

№63 – Без изменений;

№211 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – ул. Байтурсынова – КТ «Дворец спорта»;

№211 – В обратном направлении – без изменений;

№34 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

№34 – В обратном направлении – без изменений;

№135 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

№135 – В обратном направлении – без изменений;

№77 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

№77 – В обратном направлении – без изменений;

№32 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

№32 – В обратном направлении – без изменений;

№103 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

№103 – В обратном направлении – без изменений;

№116 – В восточном направлении – ул. Витебская – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

№116 – В обратном направлении – без изменений.