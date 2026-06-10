10 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

64 года назад (1962) родился НУХУЛЫ Алтынбек — депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Павлодарской области.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет (ныне — Казахский национальный университет имени аль-Фараби) (1984).

Трудовая деятельность: лаборант, стажер-исследователь (г. Иваново, Россия), ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры физической химии и электрохимии КазГУ им. аль-Фараби, г. Алматы (1984-1996); главный специалист отдела нефтехимии главного управления микроэкономической политики Министерства экономики (1996-1997); заведующий лабораторией «Термодинамика и кинетика гомогенных и гетерогенных процессов», профессор КазГУ им. аль-Фараби (1997-1999); главный специалист отдела государственных стандартов и нормативной базы департамента высшего образования и науки МОН РК (1999-2000); начальник отдела аттестации вузов МОН РК (2000-2001); проректор по научной работе и международным связям Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2001-2003); ректор многопрофильного гуманитарно-технического университета г. Караганда (2003-2004); ректор Инновационного Евразийского университета г. Павлодар (2004-2007); ректор Павлодарского государственного педагогического института (2007-2008); заместитель председателя Комитета науки МОН РК (2009-2010); заведующий сектором отдела индустриально-инновационного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2010-2012); советник ректора Университета «Астана» (2014-2016); ректор Павлодарского государственного педагогического университета (2016-2020).

На занимаемой должности — с августа 2020 года.

51 год назад (1975) родился ЕСЕКЕЕВ Куанышбек Бахытбекович — советник Президента Республики Казахстан.

Фото: wikipedia.org

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, математик (1995).

Трудовая деятельность: старший преподаватель Казахского государственного университета имени аль-Фараби, заведующий компьютерной лабораторией «Малимет» (1998); начальник отдела, директор департамента информационных технологий, начальник отдела техобслуживания ЗАО «ННК „Казахойл“ (1998-2000); советник главного инженера, начальник главного управления, директор департамента информационных технологий РГП „Қазақстан темір жолы“ (2000-2002); директор департамента информатизации и инноваций Министерства экономики и бюджетного планирования РК, директор департамента информационных технологий Министерства финансов РК (2002-2004); заместитель председателя Агентства РК по информатизации и связи (2004-2007); и. о. председателя Агентства РК по информатизации и связи (2006-2007); председатель Агентства РК по информатизации и связи (2007-2010); председатель правления АО „Қазақтелеком“ (2010-2024).

На занимаемой должности — с июня 2024 года.

47 лет назад (1979) родился АХМЕТОВ Альтаир Амангельдиевич — ректор Astana It University.

Фото: apa.kz

Родился в г. Актау. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, правоведение (2000); University of Birmingham (Великобритания), магистр государственного управления (2014).

Трудовая деятельность: референт, атташе юридического отдела Министерства иностранных дел РК (2000-2003); референт, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором различных отделов Администрации Президента РК (2003-2011); заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК (2011-2015); заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК (2015-2016); вице-ректор по учебной работе и информационным технологиям Академии государственного управления при Президенте РК (2016-2019); ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2019); член экспертно-консультативной комиссии при Высшем судебном совете Республики Казахстан; заведующий Отделом государственного управления Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2023); руководитель аналитического центра MIND Maqsut Narikbayev University (2023-2025).

На занимаемой должности с сентября 2025 года.

43 года назад (1983) родился РАХИМЖАНОВ Асхат Нурмагамбетович - депутат Мажилиса Парламента РК.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (2005) специальность «Политология».

Трудовая деятельность: менеджер ТОО «MOS Print House» (2006-2008); маркетолог, менеджер ТОО «Vita cleaning» (2008-2008); маркетолог, менеджер ТОО «M-Line Property Management» (2008-2009); директор ТОО «Standart» (2009-2010); коммерческий директор, ТОО «Петропавловская лесная компания» (2010-2010); ИП Рахимжанов А.Н. (2010-2011); председатель Астанинского городского филиала «Республиканское общественное объединение „Общенациональная социал-демократическая партия“ (2012-2019); председатель Республиканского общественного объединения „Общенациональная социал-демократическая партия“ (с 2019).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

Также в этот день родились:

76 лет назад (1950-2015) родился АШИМХАНОВ Дидахмет Ашимханұлы — писатель, журналист, переводчик, лауреат Международной литературной премии «Алаш».

Фото: anatili.kazgazeta.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Коммунизм туы» Восточно-Казахстанской области (1975–1976 годы), корреспондент республиканской газеты «Лениншіл жас» (1978), заведующий отделом республиканской газеты «Қазақстан пионері» (1978-1980), «Қазақ әдебиеті» (1980-1992), заместитель главного редактора газеты «Заман-Қазақстан» (1992-1993); первый заместитель главного редактора международной газеты «Түркістан» (1993-2015); президент Общественного Фонда «Ел-шежіре», президент Издательского дома «Орхон» (2003-2015).

Первое литературное произведение «Шырқал ән» было опубликовано 8 августа 1965 года в районной газете «Еңбек туы» Больше-Нарымского района. Первый рассказ в стиле прозы под названием «Аққабаның толқыны» вышел в печать в 1975 году в газете «Коммунизм туы», также в коллективном сборнике «Арман қанатында» (1978). В издательствах «Жалын», «Жазушы», «Елорда» в разные годы вышли в свет его книги «Аққабаның толқыны» (1981), «Он бірінші күз» (1987), «Каменная падь» (1990), «Жер аңсаған Сарыатан» (1990), «Самырсын сазы» (2000).

Автор более 200 книг. Его публицистика вышла отдельной книгой под названием «Әңгіме емес әңгімелер». Перевел повести и рассказы А. Курчаткина, А. Ашимрова, Х. Абдуллина, Т. Минуллина, А. Лупан, Т. Пулатова, П. Пурэвсурэна, перевел на казахский язык пьесу «Аждаһа», благодаря переводу писателя самые известные романы и рассказы Джона Голсуорси, Джека Лондона заговорили на казахском языке. Отдельные произведения Ашимханова переведены на девять языков мира (китайский, немецкий, монгольский, турецкий, русский, украинский, мари, кыргызский, узбекский).