10 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день модерна

Ежегодный праздник, посвященный стилю модерн в искусстве и архитектуре. Первый Всемирный день модерна отмечался в 2013 году по инициативе Музея прикладного искусства в Будапеште при поддержке журнала Szecessziós Magazin, посвященного стилю модерн. Дату праздника выбрали неслучайно: в этот день с разницей в 12 лет скончались два выдающихся архитектора, сделавших большой вклад в развитие модерна в архитектуре: венгр Эден Лехнер и испанец Антонио Гауди.

Международный день геральдики

Посвящен исторической дисциплине, которая занимается изучением гербов и всем, что с ними связано. Впервые этот праздник, объединяющий профессиональных геральдистов и любителей геральдики, отмечали в 2013 году.

Дата 10 июня была выбрана потому, что в этот день в 1128 году король Англии Генрих I Боклерк посвятил своего будущего зятя Жоффруа V Платагенета в рыцари и пожаловал ему щит с изображением шести золотых львов на лазурном фоне. Именно этот щит некоторые специалисты в области геральдики считают одним из первых в истории полноценных гербов, хотя другие и подвергают сомнениям эту теорию.

СОБЫТИЯ

В 1934 году в Алматы начал работу первый слет представителей народного искусства, в котором приняли участие Жамбыл, Кенен, Умбетали.

В 1996 году был принят Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных с ним правах», регулирующий отношения в области интеллектуальной собственности, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), постановок, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания (смежные права).

В 1998 году состоялась международная презентация Астаны — новой столицы Казахстана. В 1999–2005 годы этот день отмечался как день рождения города. С 2006 года День столицы отмечается 6 июля.

В 1998 году заложили камень в основание будущего монумента защитникам Отечества. Официальное открытие состоялось 9 мая 2001 года. Мемориал в 24 метра вместил в себя 63 тонны чистой карагандинской бронзы. Рядом находится Аллея глав государств с растущими елями, которые посадили президенты разных стран, посетившие столицу Казахстана.

В 2004 году в Астане состоялось официальное открытие Национальной академической библиотеки Республики Казахстан. Книжный фонд Национальной академической библиотеки РК насчитывает более 770 тыс. книг. Кроме книг, библиотека получает более 900 наименований отечественных, зарубежных периодических изданий на государственном и других языках. В состав фонда входят: книги, периодика, аудиокниги, электронные издания, карты, нотные издания, открытки, микрофиши, а также книги по Брайлю для слабовидящих граждан. Особую ценность фонда представляют более 30 частных книжных собраний отечественных деятелей науки, культуры и просвещения, выдающихся коллекционеров Казахстана.

В 2005 году в Казахской национальной академии музыки состоялась торжественная презентация органного зала, в которой приняли участие Президент Казахстана, мэры крупных городов СНГ, представители общественности и зарубежные гости. До этого дня наша страна располагала двумя концертными органами. Один из них установлен в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, а другой — в Большом зале Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. И к ним добавился единственный в республике органный концертный зал, соответствующий всем мировым стандартам и акустическим показателям.

В 2010 году в Енбекшиказахском районе Алматинской области открылся Государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык», созданный в рамках президентской программы «Мәдени мұра». Расположенный на магистрали Великого Шелкового пути заповедник-музей «Иссык» стал одним из стратегически важных объектов развития культурного туризма республики. Экспозиция заповедника-музея «Иссык» состоит из трех залов: «История и культура саков», «Золотой человек», «Археология Казахстана». Наряду с этим, в охранную зону заповедника-музея входят более 80 сакских курганов и территория древних сакских поселений городищ «Рахат» и «Орикты».

В 2011 году в Париже в штаб-квартире Международного бюро выставки национальный координатор по продвижению кандидатуры Астаны ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК Рапиль Жошибаев подал заявку на проведение в 2017 году в Астане Международной специализированной выставки ЕХРО.

В 2015 году в Астане генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун и министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов торжественно открыли новое здание представительства ООН. Шестиэтажное строение, где находятся восемь учреждений ООН, расположено по адресу: улица Азербайжана Мамбетова, 14.

В 2015 году в Париже состоялось заседание Международного координационного совета программы Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «Человек и биосфера», в ходе которого во Всемирную сеть биосферных заповедников был включен биосферный заповедник Аксу-Жабаглы (Казахстан).

В 2017 году в столице Казахстана состоялась торжественная церемония открытия консульства Великого Герцогства Люксембург. Почетное консульство открыто в год 25-летия двухсторонних отношений между Республикой Казахстан и Великим Герцогством Люксембург.

В 2017 году состоялось торжественное открытие Национального центра рукописей и редких книг, предметом деятельности которого является выявление, сбор, пополнение письменными источниками (копиями) (рукописи и редкие книги) Национального архивного фонда Республики Казахстан, хранящихся в Республике Казахстан и за ее пределами, имеющих отношение к истории и культуре Казахстана, обеспечение их сохранности и использование.

Целью деятельности государственного учреждения является комплектование историческими источниками, рукописями и редкими книгами (копиями) Национального архивного фонда Республики Казахстан, обеспечение сохранности и реставрация документов, использование ретроспективной информации в интересах общества и государства.

В 2017 году в День независимости Итальянской Республики оперный певец из Казахстана Батыржан Смаков дал сольный концерт в городе Фано, в историческом театре «Театро делла Фортуна». Итальянцы аплодировали стоя таланту казахского певца Батыржана. После концерта в местной газете был напечатан положительный отзыв о певце из Казахстана.

Батыржан Смаков — певец контртенор, единственный в Казахстане обладатель самого высокого из мужских оперных голосов. Тембр его голоса рассчитан в основном на старинные оперы.

В 2018 году в Германии сборная команда Казахстана успешно выступила на Кубке мира по плаванию среди людей с особыми потребностями, завоевав 13 золотых, девять серебряных и 15 бронзовых медалей. На протяжении четырех дней казахстанские пловцы боролись с сильнейшими спортсменами из 47 стран мира.

В 2021 году в Кембриджском университете прошла конференция, посвященная истории Центральной Азии начала XX века, ключевой темой которой стали достижения и наследие Алаш Орды.

Профессор университета Хоккайдо Томохико Уяма, специализирующийся на истории казахской интеллигенции с XIX века до начала советского периода, дал краткий экскурс в историю Алаш Орды. Он рассказал о влиянии участников движения Алаш не только вовремя и непосредственно после революции 1917 года, но и в более позднем советском периоде.

В 2025 году казахстанская теннисистка Анна Данилина вошла в десятку сильнейших парных игроков планеты, поднявшись на 9-е место WTA. Прорыв стал возможен после яркого выступления на «Ролан Гаррос», где Данилина дошла до финала.

В 2025 году в столице Республики Корея Сеуле на крупнейшей туристической выставке Азии — Seoul International Tourism Fair (SITF 2025) был представлен туристический потенциал Алматы. На международной выставке SITF 2025 в Сеуле приняли участие около 800 представителей туристической отрасли, включая национальные туристические агентства, туроператоров и гостиничные сети из 70 стран. Стенд Алматы привлек большое внимание посетителей и экспертов, а в завершение выставки получил почётную награду — «Лучший дизайн стенда SITF 2025».

В 2025 году чемпион летних Паралимпийских игр 2020, 2024 годов Давид Дегтярев установил рекорд Казахстана. Он поднял штангу весом 180 кг, тем самым установив рекорд Казахстана в своей весовой категории 59 кг.