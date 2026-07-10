10 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1963) родился ЕЛЕМЕСОВ Андриан Копмагамбетович — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Куба.

Фото: twitter.com/EmbajadaKazMex

Уроженец Марыйской области (Туркменистан). Окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-строитель (1985); курсы чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан и руководителей структурных подразделений при Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: рабочий, бригадир, мастер, прораб, секретарь комсомольской организации СУ «СКБС» треста «Чимкентстрой» (1985-1989); научный сотрудник НТЦ «Жастар», аспирант МИСИ (1989-1990); менеджер СП «Казфер-импэкс» (1990-1991); директор малого предприятия, президент компании «АКЕ’С» (1991-1992); представитель СП «Казахиталкаракуль» в Италии (1992-1995); третий секретарь Министерства иностранных дел РК (1995-1996); третий, второй секретарь — консул посольства РК в Итальянской Республике (1996-2001); советник, начальник отдела визитов службы государственного протокола, начальник отдела Центральной и Восточной Европы Министерства иностранных дел РК (2001-2003); шеф службы государственного протокола Министерства иностранных дел РК (2004-2010); советник-посланник посольства РК в Королевстве Испания (2010-2012); чрезвычайный и полномочный посол РК в Итальянской Республике, чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству (2012-2015); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах (2015-2020); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Панама, в Республике Коста-Рика, в Доминиканской Республике и на Ямайке по совместительству (2018-2020).

На занимаемой должности с марта 2022 года.

Награжден орденом Кавалера за заслуги перед Итальянской Республикой (2008), медалями.

59 лет назад (1967) родился БАЙКАДАМОВ Наурызбай Сейткалиевич – Ректор Кызылординского университета имени Коркыт ата.

Фото: акимат Кызылординской области

Родился в селе Ж. Махамбетов Кызылординской области. Окончил Кызылординский педагогический институт им. Н. Гоголя по специальности «История и французский язык» (1991). Кандидат исторических наук, доцент.

Трудовая деятельность; учитель средней школы № 139 имени Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области (1991-1994); преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой «Теория и история государства и права» Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата (1994-2003); директор колледжа при Кызылординском государственном университете им. Коркыт Ата (2003-2006); заместитель председателя Кызылординского областного филиала НДП «Nur Otan» (2007); проректор по воспитательной работе Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата (2008-2013); руководитель Управления образования Кызылординской области (2013-2015); первый заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии «Nur Otan» (2015-2016); секретарь Кызылординского областного маслихата (2016-2019); заместитель акима Кызылординской области (2019-2021); секретарь Кызылординского областного маслихата (2021-2023); председатель Кызылординского областного филиала партии «AMANAT» (2022-2023); председатель Кызылординского областного маслихата (2023-2024); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2024-2026).

На занимаемой должности с февраля 2026 года.

Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат».

49 лет назад (1977) родился ЖУНУСОВ Ернур Бауыржанович — заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по технике и вооружению.

Фото: Национальная гвардия МВД РК

Уроженец Семипалатинской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова (1999).

Трудовая деятельность: следователь следственного отделения ВСО по Усть-Каменогорскому гарнизону (2000-2002); старший следователь следственного отделения ВСО по Усть-Каменогорскому гарнизону (2002-2004); старший следователь департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Восточно-Казахстанской области (2004-2005); и. о. начальника отдела по расследованию экономических и финансовых преступлений следственного управления по Восточно-Казахстанской области (05.2005-08.2005); начальник отдела по расследованию коррупционных и должностных преступлений следственного управления ДБЭКП по Восточно-Казахстанской области (2005-2006); начальник следственного управления ДБЭКП по Восточно-Казахстанской области (2006-2009); главный специалист отдела государственных закупок, аудита и материально-технического обеспечения управления финансов департамента по чрезвычайным ситуациям по Восточно-Казахстанской области (2010); администратор судов Восточно-Казахстанской области; заместитель начальника Военно-следственного департамента МВД РК (2025-2026).

На занимаемой должности с мая 2026 года.

Также в этот день родились:

68 лет назад (1958-2016) родился КОДАР Ауэзхан Абдираманович — казахский писатель, поэт и драматург, культуролог и философ, литературный критик, переводчик национальной классики, лауреат Международной премии тюркского мира «Алаш».

Фото: novoetv.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, юрист (1982).

Трудовая деятельность: секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Кармакчинского района (1983-1985); находился на творческой работе (1985-1989); редактор главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Казахстана (1989-1996); президент ассоциации по экологии культуры народов Казахстана «Золотой век» (с 1996 года); основатель и главный редактор альманаха (журнала) «Тамыр» (1999); член правления международного фонда «Сорос-Казахстан» (1999-2000); академик народной академии «Экология» (с 2001 года); ведущий телепрограммы «Открытая Азия», подготовленной международной организацией «Интерньюс-Казахстан» (2001-2006); старший научный сотрудник Института востоковедения Министерства образования и науки РК (2001-2005); вел на «Хабаре» авторскую передачу «Телеклуб Тамыр» (2003-2004); советник генерального директора казахстанского филиала Института евразийских исследований (с 2006 года); директор ТОО «Институт культурной политики и искусствознания» (2007-2008); научный сотрудник РГП «Казреставрация» (с 2008 года); ведущий радиопередачи на казахском языке «Шығыс пен Батыс» АО «Казрадио РК» (2010-2011).

Ауэзхан Кодар внес большой вклад как переводчик казахской национальной классики на русский язык. Им переведены на русский язык произведения Абая, Шакарима, М. Жумабаева, М. Утемисова. Активно участвовал в государственной программе «Культурное наследие», в составе 10-томника мировой культурологический мысли перевел на казахский язык 2 тома «Постмодернизм и культура» (2005).

Награжден орденом «Парасат» (2006), медалями.

57 лет назад (1969-2024) родилась ЖАИЛГАНОВА Анар Нуралыкызы — государственный деятель.

Фото: parlam.kz

Уроженка Семипалатинской (ныне — Восточно-Казахстанской) области. Окончила Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, юрист (1991); Высшую школу банковского дела, факультет финансов и кредита, налоги и налогообложение (2003).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РК (1991); старший консультант по гражданским делам Южно-Казахстанского областного суда (1994-1997); судья Южно-Казахстанского областного суда (1997-1999); заместитель начальника, начальник управления анализа, совершенствования судебной системы департамента организации деятельности судов Министерства юстиции РК (1999); старший эксперт государственно-правового отдела Администрации Президента РК (12.1999-09.2000); советник председателя Верховного суда РК (2000-2004); судья Верховного суда РК (2004-2008); член Конституционного совета РК (2008-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2019); председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2019-2022).

Награждена орденом «Құрмет» (2009); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл»; нагрудным знаком Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы «Үздік мемлекеттік қызметші»; Почетной грамотой председателя Верховного суда Республики Казахстан (1998).