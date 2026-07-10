10 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День ветеринарного работника

Ранее в Казахстане ветеринарные специалисты не имели собственного профессионального праздника и, соответственно, возможности почувствовать свою принадлежность к единому профессиональному сообществу.

10 июля 2002 года был принят Закон Республики Казахстан «О ветеринарии» № 339-II. Учреждение профессионального праздника стало важным шагом в развитии корпоративной культуры и признанием стратегической роли ветеринарии в экономике страны.

Кроме того, ежегодно во многих странах отмечается Международный день ветеринарного врача. Его цель — привлечение внимания к значению профессии ветеринара, освещение различных аспектов их работы и повышение осведомлённости о вкладе ветеринаров в здоровье и благополучие животных, а также в обеспечение общественного здравоохранения.

СОБЫТИЯ

В 1965 году был отправлен первый эшелон мангышлакской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия со вступившего в строй нефтегазового месторождения Өзен.

В 1992 году Дворцу спорта имени 50-летия Октября в Алматы было присвоено имя известного казахского батыра, поэта, певца и композитора Балуана Шолака (настоящее имя Нурмагамбет Баймырзаулы (1864-1919). Несколько песен Балуана Шолака включены в сборники «1000 песен казахского народа» и «500 казахских песен и кюев». О жизненном пути композитора-борца повествует книга Сабита Муканова «Балуан Шолак» (1980).

В 2009 году в поселке Еламан Талгарского района Алматинской области прошла официальная церемония завершения сварочных работ на первой нитке газопровода «Казахстан — Китай».

Цель проекта — обеспечение транзита природного газа Туркменистана через территорию Казахстана в Китай, а также транспортировка природного газа с нефтегазовых месторождений западного региона нашей страны на экспорт в Китай и регионы республики: Кызылординскую, Южно-Казахстанскую, Жамбылскую, Алматинскую области и город Алматы. Общая протяженность магистральной трассы составляет 1 304,5 км.

В 2013 году археологи Западно-Казахстанской области обнаружили новые свидетельства существования средневековой городской культуры в Казахстане.

Найденное городище «Тасоба» расположено недалеко от поселка Есенсай Акжаикского района и датируется XIII веком нашей эры. Это третье городище, найденное археологами Приуралья.

В 2013 году впервые в стране Научный центр хирургии им. А. Сызганова успешно провел мультиорганную трансплантацию органов одного донора (сердце, печень и две почки) четырем пациентам. В операциях по забору органов и их трансплантации участвовало в целом около 100 медработников, в том числе и 22 хирурга. Общая продолжительность операции — 28 часов, а самой длиной была трансплантация печени, которая продлилась 17 часов.

В 2014 году артистов балета Astana Opera Айгерим Бекетаеву и Еркина Рахматоллаева пригласили выступить в «Ла Скала» в двух гала-концертах, которые прошли в рамках Expo-2015 в Милане. Артисты показали па-де-де из третьего акта «Лебединого озера» и па-де-де из балета «Спящая красавица».

В 2017 году в городе Берлин на открытом чемпионате Германии по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и органов зрения чемпионка Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро Зульфия Габидуллина установила новый мировой рекорд в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем, показав результат 03:26,65.

В 2018 году стартовавший с космодрома Байконур транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-09» успешно пристыковался к Международной космической станции. Впервые в истории запусков транспортных кораблей полет «Прогресса» прошел по короткой двухвитковой схеме. Продолжительность полета с момента старта корабля до момента его стыковки с орбитальной станцией составила примерно 3 часа 40 мин.

В 2018 году в Кембридже (Великобритания) состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальной комиссией по реализации программы «Рухани жаңғыру» и издательством Кембриджского университета по проекту перевода, издания и распространения антологий современной казахстанской литературы на английском языке. Перевод сборника образцов современной казахстанской литературы на 6 языков ООН реализуется в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире».

Задача проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» — представить сегодняшнему миру достижения нашей литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра за годы независимости.

В 2019 году на кургане Патша с редкой кольцевой оградой в долине царей в Восточном Казахстане нашли единственные на евразийском пространстве фигурки оленей, у которых рога сплетены золотыми проволоками. Это уникальные фигурки оленей, у которых золотая гривна, большое количество золотых аркаров и бисеров.

В 2020 году в процессе археологических исследований городища Культобе (г. Туркестан, Туркестанская область) были найдены ювелирные инструменты, которые являются одной из редких категорий находок на памятниках Южного Казахстана и занимают особое место в изучении традиционного казахского ювелирного искусства раннего и позднего периодов.

Коллекция ювелирных изделий городища Культобе достаточно уникальна, в ней присутствуют образцы раннего полихромного стиля, относящийся к кангюской эпохе. Это изделия из золота, серебра, бронзы, меди и других металлов, которые представляют собой форму художественного самовыражения этноса, глубоко отражающую суть его национального своеобразия.

В 2021 году в Караганде установили бюст одного из видных государственных деятелей периода становления независимости Казахстана Султана Досмагамбетова. Память о выдающемся ученом и общественном деятеле увековечили в сквере на улице Абая.

Автор — один из ведущих скульпторов России Александр Ткачук. Отлито скульптурное изображение в бронзе. Его высота около четырех метров. Постамент состоит из трех гранитных монолитов весом 9 тонн.

В 2022 году павильон «Казахстан» награжден Золотым знаком ВДНХ за вклад в реставрацию и активную интеграцию в событийную повестку. Торжественная церемония состоялось в рамках проводимого фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов» в Москве.

В 2023 году Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Документ устанавливает порядок государственного регулирования в сфере онлайн-платформ и онлайн-рекламы, определяет правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентирует права и обязанности пользователей онлайн-платформ. Законом наряду с определениями «пользователь онлайн-платформы» и «инфлюенсер (блогер)» вводятся и другие термины. Нормы закона направлены на развитие интерфейса онлайн-платформ на государственном языке. Законом вводится запрет на распространение и размещение дезинформации на онлайн-платформах, а также требования к собственнику онлайн-платформы по ее устранению. Кроме того, закон придает особое значение необходимости маркировки рекламы пользователями, размещающими рекламный контент.

В 2024 году в Узбекистане найдены книги великого мыслителя, ученого — Абу Насра аль-Фараби. Три редкие книги содержат уникальные знания, связанные с наукой, философией и историей. Помимо книг, также были найдены древние мечи, характерные для XI–XIV веков. Меч, найденный в Намангане, по мнению экспертов, относится к XI веку. Он сохранился в том состоянии, в котором его оставили после боя. Его создание до сих пор остается загадкой. Второе оружие относится к XIV веку, его использовали воины Амира Тимура.

В 2025 году из КНР через Казахстан в Азербайджан впервые отправился поезд по транскаспийскому маршруту. Состав, груженный 50 стандартными контейнерами с комплектами фотоэлектрических батарей общим весом 1159 тонн, отправился из города Цзиньчжун провинции Шаньси на севере Китая в столицу Азербайджана Баку. По сравнению с традиционным способом, транскаспийские перевозки позволяют значительно сократить время транспортировки.

В 2025 году партия «AMANAT» инициировала запуск проекта «Алатау аманаты» — системы национальных туристских троп, охватывающей ключевые природные ландшафты страны. Старт проекта состоялся в ущелье Аюсай — на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Проект «Алатау аманаты» предполагает создание протяжённой национальной тропы от Чарынского каньона до археологического комплекса Тамгалы-тас, охватывающей более 1200 километров. По маршруту расположены 24 объекта инфраструктуры и 20 населенных пунктов, с населением свыше 270 тысяч человек. Туристы смогут посещать этноаулы, глэмпинги, кэмпинги, визит-центры, спасательные станции, а также точки гастрономического и этнокультурного туризма. В перспективе здесь появится целая экосистема для внутреннего и международного приключенческого туризма.