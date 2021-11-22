1090 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1090 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 128,

город Алматы - 112,

Акмолинская область - 103,

Актюбинская область - 21,

Алматинская область - 99,

Атырауская область - 23,

Восточно-Казахстанская область - 188,

Жамбылская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 6,

Карагандинская область - 145,

Костанайская область - 2,

Кызылординская область - 22,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 65,

Северо-Казахстанская область - 127,

Туркестанская область - 29.

Итого выздоровевших в Казахстане – 926 136.