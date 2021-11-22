08:16, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6
1090 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1090 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 128,
город Алматы - 112,
Акмолинская область - 103,
Актюбинская область - 21,
Алматинская область - 99,
Атырауская область - 23,
Восточно-Казахстанская область - 188,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 145,
Костанайская область - 2,
Кызылординская область - 22,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 65,
Северо-Казахстанская область - 127,
Туркестанская область - 29.
Итого выздоровевших в Казахстане – 926 136.