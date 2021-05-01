НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние сутки было вакцинировано против КВИ 109 тысяч казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

«Министерством здравоохранения обеспечен максимальный доступ к вакцинации. Для массовой иммунизации населения открыты 1400 пунктов вакцинации, во всех поликлиниках и крупных торговых центрах страны, в том числе 300 передвижных. Более 11 тысяч медицинских работников привлечены к проведению кампании по вакцинации», - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

По информации ведомства, на конец апреля обеспечен доступ к вакцинации для 2,3 млн. казахстанцев.

«Первую дозу вакцины против COVID-19 на добровольной основе получили 1293 379 человек и 266457 человек вторую дозу вакцины. Согласно мирового рейтинга из 177 стран Казахстан на 30 апреля по абсолютному количеству вакцинированных от коронавирусной инфекции находится на 51 месте. Следует отметить, что темп вакцинации зависит от осознанного подхода самих граждан, от их правильного выбора в пользу здоровья своих близких и всеобщего иммунитета.

При этом вакцинация осуществляется на добровольной основе, и у жителей страны есть выбор из трех видов вакцин (SputnikV, QazVac и HayatVax). Суточный темп вакцинации по республике на 30 апреля 2021 года вырос до 109 тысяч и увеличился в 11 раз по сравнению с данными на 1 апреля текущего года», - проинформировали в Минздраве.

Как отметили в пресс-службе министерства, сохранение данных темпов активности населения позволит обеспечить охват вакцинацией порядка 2 млн. населения страны ежемесячно.

«Применяемые в Казахстане вакцины прошли проверку на безопасность и эффективность, поэтому являются доказанным средством против заражения коронавирусной инфекцией. Важно помнить, что на сегодня только вакцинация позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране», - подчеркнули в Минздраве.

В настоящее время во всем мире наблюдается резкий рост распространения короновирусной инфекции. Так, согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 30 апреля т.г. зарегистрировано 151 104 146 случаев инфицирования COVID – 19, из них выздоровело 128 987 465 человек, умерло – 3 178 208, показатель летальности составляет – 2,1%.

За сутки регистрируется 879 586 случаев, прирост к общему числу заболевших коронавирусной инфекцией составляет – 0,6%.

Вместе с тем в Казахстане отмечается тенденция к стабилизации роста заболеваемости. На протяжении последних трех недель заболеваемость сохраняется в среднем на уровне 2,6 тысяч случаев в сутки.

«Достижение коллективного иммунитета путем массовой иммунизации населения - это единственная альтернатива ограничительным мерам и действенный способ борьбы с продолжающейся в мире пандемией», - резюмировали в Минздраве.