Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
109 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
4 Ноября 2021 08:36
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 109 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 8 летальных исходов и 162 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеЗаболеваемость КВИ среди школьников снизилась в РК Ситуация по коронавирусу стабилизовалась - Минздрав РК 520 пациентов с коронавирусом и пневмонией - в тяжелом состоянии
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 79948, летальных случаев - 5057, выздоровевших - 69346.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Уровень занятости инфекционных и реанимационных коек снизился в РК
- Заболеваемость КВИ среди школьников снизилась в РК
- Ситуация по коронавирусу стабилизовалась - Минздрав РК
- 520 пациентов с коронавирусом и пневмонией - в тяжелом состоянии
- Коронавирус: девять регионов Казахстана - в «зеленой» зоне
- Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047