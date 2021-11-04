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109 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

4 Ноября 2021 08:36
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109 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 109 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 8 летальных исходов и 162 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 79948, летальных случаев - 5057, выздоровевших - 69346.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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