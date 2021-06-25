109 нарушителей с «красным» и «желтым» статусами выявили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Шесть объектов, имеющих более 1000 фиксаций посетителей за две недели по QR-кодам, стали лидерами ASHYQ в Акмолинской области. Об этом на брифинге рассказала главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, проект ASHYQ стартовал в Акмолинской области с 21 апреля. На сегодняшний день по области подано 640 заявок на участие в проекте, из них 510 объектов официально вошли и получили QR-коды.

«Мобильное приложение ASHYQ уже показало свою эффективность. С начала внедрения проекта выявлено 109 фактов, когда посетители, имея «карантинные» статусы (34 с «красным» и 75 с «желтым») пытались проникнуть в заведения. Наибольшее количество выявляемых «красных» и «желтых» статусов приходится на Бурабайский район - 32 нарушителя, город Кокшетау - 29, город Степногорск - 6, Атбасарский район – 4», - отметила главный госсанврач региона.

20 человек из общего количества нарушителей - жители города Нур-Султана, из них 13 выявлены в Бурабайском районе, три - в Атбасарском и четыре в Кокшетау. Среди нарушителей оказались также два гостя из города Алматы, один карагандинец и три жителя Петропавловска.

Акмолинцы тоже ездят с «красным» и «желтым» статусами в другие регионы РК. Так, при проверке статуса в Международном аэропорту города Нур-Султана среди пассажиров выявлено пять человек с «красным» и девять с «желтым» статусами, которые являлись акмолинцами.

10 июня вступили в силу санитарно-эпидемиологические требования, предусматривающие обязательный режим изоляции для больных КВИ и контактных с ними лиц, за неисполнение требований ст. 452 КоАПРК предусмотрен штраф в размере 30 МРП (87 510 тенге).

«С этого времени у нас выявлено, благодаря проекту ASHYQ, 4 человека с «красным» статусом. На сегодня два из них уже привлечены в административной ответственности. Один в Буландынском районе еще находится на карантине. Его на 1 июля вызвали в территориальное управление. По Кокшетау близкий контакт воспользовался телефоном лица, которое имеет «красный» статус. Мы перепроверили. Человек лежит в стационаре, а его телефоном воспользовался другой. Поэтому призываем не давать свои телефоны другим лицам, чтобы не произошла такая казусная ситуация», - отметила А. Мусина.

Если в заведении не проводится check-in посетителей более 3-х дней, это является нарушением, и в случае выявления подобных фактов такие объекты исключаются из проекта ASHYQ на две недели. Так, 10 объектов предпринимательства региона уже исключены из проекта. При повторном нарушении срок исключения из проекта составит уже два месяца.

«На сегодняшний день по области выделены шесть объектов, имеющих более 1000 фиксации посетителей за две недели по QR-кодам. Они стали лидерами ASHYQ. Это объекты общественного питания ИП Жакишев, ИП Икматуллаева (поселок Бурабай), «ЭкиджиФатихNone» (город Кокшетау), ИП Гришель, ТОО «NEW Женис» (город Степногорск) и объект общественного питания, осуществляющий доставку еды, ТОО «Косшы-2018» (Целиноградский район). Эти объекты будут работать по регламенту «зеленой» зоны», - добавила А. Мусина.

Спикер также напомнила, что на объектах, использующих приложение ASHYQ , применяются следующие критерии ограничения работы: если регион находится в «красной» зоне, объекты функционируют согласно «желтой», если регион в «желтой» зоне, то объекты работают по условиям «зеленой» зоны.