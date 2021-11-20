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109 беженцев пострадали на границе Беларуси и Польши

20 Ноября 2021 21:38
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109 беженцев пострадали на границе Беларуси и Польши

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Следственный комитет Республики Беларусь установил 109 потерпевших беженцев от действий польской стороны на границе. Об этом сообщил журналистам начальник отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Игорь Черняк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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«Следователи уже четвертые сутки проводят работу по документированию обстоятельств антигуманного поведения польской стороной в результате применения водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ в отношении беженцев, желающих получить убежище в ЕС. На сегодняшний день установлены 109 пострадавших лиц. Среди них 22 женщины, 15 детей, из них 10 малолетних», - сказал Игорь Черняк.

По его словам, все потерпевшие допрошены.«В отношении них назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается», - отметил начальник отдела.

Что касается характера травм, то речь в основном идет о жжении в глазах, боли в горле, грудной клетке, головокружении, тошноте. «Скорее всего, это отравление химикатами. Данные обстоятельства подтверждены экспертным путем», - добавил Игорь Черняк.

Как сообщалось ранее, на границах Польши и стран Балтии возник миграционный кризис, в ходе которого сотни мигрантов из ближневосточных стран пытаются прорваться через границы ЕС с белорусской территории.

В ООН предложили пути урегулирования гуманитарной ситуации на границе Беларуси с Польшей.



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#Происшествия   #Беларусь   #Польша   #мигранты  
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