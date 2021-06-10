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    14:56, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    1085 жителей Атырауской области привились от КВИ за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса, за сутки вакцинировались 1085 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, среди привившихся 26 медиков, 40 педагогов, 3 полицейских, 13 студентов, сотрудник закрытого учреждения, 26 сотрудников правоохранительных органов, 4 госслужащих, 32 человека с хроническими заболеваниями, 940 местных жителей.

    Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 62523 человека. II компонентом вакцин привиты 22 952 человека.
    В регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру Колл-центра: 98 - 02 - 92.

    Ранее сообщалось о загруженности реанимаций в Атырау.




    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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