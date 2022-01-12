08:15, 12 Январь 2022 | GMT +6
1083 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 212,
в городе Алматы - 342,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 36,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 5,
в Атырауской области - 22,
в ВКО - 67,
в Жамбылской области - 27,
в ЗКО - 57,
в Карагандинской области - 107,
в Костанайской области - 66,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области - 4,
в Павлодарской области - 98,
в СКО - 32,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровело 965 796 человек от COVID-19.