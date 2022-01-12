1083 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 212,

в городе Алматы - 342,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 36,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 5,

в Атырауской области - 22,

в ВКО - 67,

в Жамбылской области - 27,

в ЗКО - 57,

в Карагандинской области - 107,

в Костанайской области - 66,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 98,

в СКО - 32,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровело 965 796 человек от COVID-19.