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    08:15, 12 Январь 2022 | GMT +6

    1083 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 212,

    в городе Алматы - 342,

    в городе Шымкент - 0,

    в Акмолинской области - 36,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 5,

    в Атырауской области - 22,

    в ВКО - 67,

    в Жамбылской области - 27,

    в ЗКО - 57,

    в Карагандинской области - 107,

    в Костанайской области - 66,

    в Кызылординской области – 6,

    в Мангистауской области - 4,

    в Павлодарской области - 98,

    в СКО - 32,

    в Туркестанской области - 2.

    Всего в стране выздоровело 965 796 человек от COVID-19.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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