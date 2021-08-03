108 столичных организаций вошли в список лидеров «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акимат города Нур-Султан опубликовал список «Лидеров «Ashyq». Двухнедельный статус дает дополнительные льготы для организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В список лидеров вошли 108 организаций от аэропортов, вокзалов до торговых точек.

Список участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» формируется акиматом. Они отбираются согласно сведениям по количеству регистраций посетителей по QR-коду (check-in) на объектах, участвующих в проекте (за 2-х недельный период). Участник проекта, получивший статус «Лидер «Ashyq», может работать в «красной» зоне по условиям «желтой» зоны, в «желтой» зоне по условиям «зеленой» зоны, участникам проекта в «зеленой» и «темно-красной» зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%. При вакцинации первым компонентом не менее 90% персонала, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%. На сегодняшний день в проект «Ashyq» вошли почти 10 тыс. субъектов предпринимательства. У частники проекта должны соблюдать все санитарные нормы. За нарушения они будут исключены из списков.