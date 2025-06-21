108 приветствий солнцу: как в Астане отметили международный день йоги

Дату выбрали неслучайно: это день летнего солнцестояния — самый длинный в году и один из самых важных. Для культур различных народов мира он имеет особое значение.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Сегодня в Астане праздничные мероприятия прошли в ботаническом саду, где посольство Индии организовало утреннюю йога-сессию под девизом «Йога для Единой Земли, Единого Здоровья».

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

С первыми лучами солнца столичный ботанический сад наполнился особой тишиной и сосредоточенностью. На рассвете под открытым небом сотни йога-энтузиастов расстелили коврики и синхронно начали выполнять 108 повторений комплекса «Сурья Намаскар» — приветствия солнцу, символизирующие новый цикл и внутреннее обновление.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Это путь к балансу и гармонии, который начинается с дыхания и заканчивается внутренним покоем. Для меня огромная честь отмечать Antarraashtriya Yog Divas здесь в Казахстане, где так много людей открыты этой практике, — поделился инструктор Сундарапандиан Раманатан, преподающий йогу в Астане несколько лет.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Программа включала не только практику, но и официальную часть. С приветственным словом к участникам обратился посол Индии в Казахстане Нагендра Прасад и отметил, что День йоги отмечают более чем в 190 странах мира.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Казахстан с искренней теплотой принял йогу, словно это практика, известная и близкая ему с древних времён. За последние десять лет по всей стране открылись десятки студий, и сегодня празднование международного дня йоги более чем в 25 городах стало для нас важной задачей. Эти города сами выходят с инициативой и просят нас поддержать их в организации мероприятий — это вдохновляет. Пусть все люди будут счастливы и здоровы, с международным днём йоги! — поздравил Нагендра Прасад.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

После этого началась демонстрационная часть — официальная йога-сессия с участием сертифицированных инструкторов и преподавателей.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Мероприятие собрало как опытных практиков, так и тех, кто только начал свой путь. Атмосфера была наполнена спокойствием, доброжелательностью и единением. Несмотря на разницу в уровне подготовки, все двигались и дышали в едином ритме, следуя за экспертами.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Я практикую йогу чуть больше трёх месяцев. Стремлюсь к тому, чтобы йога для меня была не просто физической активностью, а осознанностью, здоровьем и внутренней тишиной. Сегодня я почувствовала, как важно быть частью чего-то большего, чем ты сам, — поделилась одна из участниц.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Отметим, что в этом году международный день йоги будет отмечаться не только в Астане, но и в других городах Казахстана — Шымкенте, Петропавловске, Актау, Алматы и др.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Ранее мы писали о том, зачем йогиня из жаркой Индии переехала в холодный Костанай.