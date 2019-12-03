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108 камер видеонаблюдения установят в следующем году в СКО

3 Декабря 2019 19:38
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108 камер видеонаблюдения установят в следующем году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в следующем году появятся 108 новых камер видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Начальник департамента полиции Марат Тулебаев на заседании акимата сообщил, что 76 из них будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Остальные – контролировать безопасность граждан. Устанавливать камеры планируют в рамках государственно-частного партнерства.

Главный полицейский области констатировал, что в этом году в Петропавловске не установили ни одной видеокамеры. Акиматы нескольких районов установили 49 камер в целом.

«В 2018 году во время реконструкции дорог были деформированы 16 камер на трех перекрестках города. Писал письма в том числе в акимат. Первая причина была в отсутствии питания, потом – денежных средств. Уже конец года – камеры не работают», - сказал М.Тулебаев.

Аким Петропавловска Булат Жумабеков заверил, что до конца года вопрос решат. На это предусмотрели в бюджете 10 млн тенге.

Аким области Кумар Аксакалов рекомендовал внимательно подходить к выбору компании, которая будет устанавливать камеры.

«Предложений много по цифровизации, по программному обеспечению – это касается не только установки видеокамер – все обсуждайте совместно, сравнивайте различные варианты. Чтобы решения не принимались одним управлением. Анализируйте цену вопроса. Это все очень дорого стоит. Нам нужен дешевый вариант, но эффективный. Чтобы лишние средства мы не тратили», - подчеркнул К.Аксакалов.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Безопасность,
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Автор:

Олеся Жуковень

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