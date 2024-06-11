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    18:10, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    108 этнических казахов переселились в Атыраускую область

    переселенцы
    Фото: Мухтар Холдорбеков/Kazinform

    За 5 месяцев в Атыраускую область переселились 108 этнических казахов из разных стран. Большинство из них ранее проживали в Республике Узбекистан. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в пресс-службе Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, до 1 июня статус «кандас» получили все, кто вернулся на историческую родину из 6 стран.

    — За 5 месяцев текущего года в Атыраускую область переехали 89 семей из-за рубежа — это 108 этнических казахов. Они прибыли в Казахстан с целью постоянного проживания и получили статус «кандас». Большинство из Республики Узбекистан — 71 семья (86 человек), из Российской Федерации — 9 семей (10 человек), из Китайской Народной Республики — 6 семей (9 человек), из Украины, Таджикистана и Туркменистана — 3 семьи (3 человека), — сообщили в пресс-службе управления.

    Из числа прибывших этнических казахов 78 семей предпочли остаться в городе Атырау. В этих семьях 97 человек. 4 семьи (4 человека) выбрали Жылыойский район, 1 семья (1 человек) — Махамбетский район. Также в Макатский район переехали 2 семьи (2 человека), Курмангазинский район 2 семьи (2 человека) и в Индерский район 2 семьи (2 человека).

    — Сейчас в Атырауской области действует Центр временного размещения этнических казахов, но пока центре не зарегистрированы временно проживающие этнические казахи. В очереди на жилье зарегистрированы 43 человека. В карьерных центрах 14 человек зарегистрированы как безработные. На социальные рабочие места привлечен 1 человек, на общественные работы 1 человек, — сообщили в пресс-службе управления.

    Теги:
    Атырауская область Кандасы Общество Мигранты Переселение
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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