108 этнических казахов переселились в Атыраускую область

За 5 месяцев в Атыраускую область переселились 108 этнических казахов из разных стран. Большинство из них ранее проживали в Республике Узбекистан. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, до 1 июня статус «кандас» получили все, кто вернулся на историческую родину из 6 стран.

— За 5 месяцев текущего года в Атыраускую область переехали 89 семей из-за рубежа — это 108 этнических казахов. Они прибыли в Казахстан с целью постоянного проживания и получили статус «кандас». Большинство из Республики Узбекистан — 71 семья (86 человек), из Российской Федерации — 9 семей (10 человек), из Китайской Народной Республики — 6 семей (9 человек), из Украины, Таджикистана и Туркменистана — 3 семьи (3 человека), — сообщили в пресс-службе управления.

Из числа прибывших этнических казахов 78 семей предпочли остаться в городе Атырау. В этих семьях 97 человек. 4 семьи (4 человека) выбрали Жылыойский район, 1 семья (1 человек) — Махамбетский район. Также в Макатский район переехали 2 семьи (2 человека), Курмангазинский район 2 семьи (2 человека) и в Индерский район 2 семьи (2 человека).