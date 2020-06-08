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108 человек выздоровели от КВИ

8 Июня 2020 16:00
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108 человек выздоровели от КВИ

108 человек выздоровели от КВИ.

город Нур-Султан - 28,
город Алматы - 22,
город Шымкент - 12,
Атырауская область - 16,
Карагандинская область - 8,
Мангистауская область - 14,
Кызылординская область - 2,
Костанайская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане - 7484.

г. Нур-Султан – 1463
г. Алматы – 1897
г. Шымкент – 432
Акмолинская область – 141
Актюбинская область – 231
Алматинская область – 282
Атырауская область – 789
Восточно-Казахстанская область – 65
Жамбылская область – 225
Западно-Казахстанская область – 407
Карагандинская область – 469
Костанайская область – 133
Кызылординская область – 293
Мангистауская область – 182
Павлодарская область – 170
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 257

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