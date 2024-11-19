108 человек победили на чемпионате WorldSkills Kazakhstan

Министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что движение WorldSkills помогает раскрыть потенциал специалистов и повышает их конкурентоспособность. Он отметил важность внедрения новых технологий и подготовки востребованных кадров.

По итогам чемпионата определены 108 победителей в таких направлениях, как электромонтаж, кирпичная кладка, IT, робототехника, ресторанное дело и другие. Участники завоевали 32 золотые, 37 серебряных и 39 бронзовых медалей.

В командном зачете лидерами стали сборные Астаны и области Абай. Победители получили приглашения от ведущих компаний и шанс представить страну на EuroSkills в Дании.

Сейчас в 772 колледжах Казахстана обучаются более 565 тысячи студентов, 70% из которых осваивают технические специальности.