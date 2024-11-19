108 человек победили на чемпионате WorldSkills Kazakhstan
Сегодня подвели итоги национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazakhstan – 2024. В нем приняли участие более 550 студентов колледжей, прошедших региональные этапы. В течение трех дней они боролись за звание сильнейшего по 30 компетенциям. На рабочих площадках профессиональные навыки участников оценивали 558 экспертов, передает агентство Kazinform.
Министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что движение WorldSkills помогает раскрыть потенциал специалистов и повышает их конкурентоспособность. Он отметил важность внедрения новых технологий и подготовки востребованных кадров.
По итогам чемпионата определены 108 победителей в таких направлениях, как электромонтаж, кирпичная кладка, IT, робототехника, ресторанное дело и другие. Участники завоевали 32 золотые, 37 серебряных и 39 бронзовых медалей.
В командном зачете лидерами стали сборные Астаны и области Абай. Победители получили приглашения от ведущих компаний и шанс представить страну на EuroSkills в Дании.
Сейчас в 772 колледжах Казахстана обучаются более 565 тысячи студентов, 70% из которых осваивают технические специальности.