1076 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1076 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 198,

город Алматы - 107,

Акмолинская область - 76,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 39,

Атырауская область - 63,

Восточно-Казахстанская область - 133,

Жамбылская область - 14,

Западно-Казахстанская область - 36,

Карагандинская область - 55,

Костанайская область - 60,

Кызылординская область - 7,

Павлодарская область - 118,

Северо-Казахстанская область - 146,

Туркестанская область - 20.



