08:15, 22 Январь 2021 | GMT +6
1076 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1076 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 198,
город Алматы - 107,
Акмолинская область - 76,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 39,
Атырауская область - 63,
Восточно-Казахстанская область - 133,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 36,
Карагандинская область - 55,
Костанайская область - 60,
Кызылординская область - 7,
Павлодарская область - 118,
Северо-Казахстанская область - 146,
Туркестанская область - 20.