107 школ отремонтировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году отремонтировали 107 школ, 42 и 33 объекта культуры и здравоохранения, соответственно. Об этом заявил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата подводили итоги социально-экономического развития региона за 10 месяцев. Аким области отметил, что в отрасли строительства объемы возросли более чем на 10%. Те или иные работы шли в 270 населенных пунктах, в которых проживают 80% сельчан.

«Каждую неделю посещаем районы и видим эффективность привлечения больших сил на проведение ремонтных работ. Сейчас - на финишной прямой. Во многих селах уже завершились работы. В итоге отремонтировали 107 школ, 42 объекта культуры, 33 объекта здравоохранения, улучшили водоснабжение в 74 населенных пунктах, отремонтировали 288 км разводящих сетей, в 74 населенных пунктах сделали внутрипоселковые дороги. Продолжаются работы по освещению улиц внутри поселков и благоустройство. В следующем году работу продолжим. Уже сейчас акимам нужно готовить проектно-сметную документацию, чтобы вовремя провести заявку и получить деньги», - сказал К.Аксакалов.

В полтора раза в регионе увеличилось финансирование на строительство жилья. К.Аксакалов добавил, что из местного бюджета в этом году выделили 18 млрд тенге. На 7 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

«Объемы жилищного строительства выросли на 12,5%. До конца года сдадим более 300 тысяч квадратных метров жилья. Три года назад было в 1,5 раза меньше. Несмотря на все трудности, продолжаем сохранять динамику развития», - подчеркнул аким области.