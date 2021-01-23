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    10:46, 23 Январь 2021 | GMT +6

    107 пожаров произошло с начала года в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала 2021 года в Карагандинской области зарегистрировано 107 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров выросло более чем в 2 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала этого года при пожарах погибло 5 человек, получили различные травмы 6 человек.

    Кроме того, от отравления угарным газом без возникновения пожара травмировано 6 человек. Наибольшее количество произошедших пожаров приходится на жилой сектор - 60 пожаров. В прошлом году было 33 пожара.

    Основными причинами возникновения пожаров в жилье является неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве, монтаже и эксплуатации электроприборов и печного отопления.

    Сотрудниками департамента по ЧС Карагандинской области непрерывно проводятся агитационно-профилактические мероприятия с населением.

    «С начала отопительного периода проведено порядка 50 тысяч подворовых обходов, 400 сходов с населением. Распространено более 152тыс. памяток. В дома социально уязвимых слоев населения в отопительный период 2020-2021 годов установлено 747 датчиков, проведена очистка дымоходов в 88 домах», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Огнеборцы напоминают жителям региона об элементарных правилах пожарной безопасности в быту:

    - не оставляйте непотушенные сигареты и спички;

    - следите за исправностью электрических проводов и приборов;

    - не допускайте включения в одну сеть нескольких электроприборов, это приводит к перегрузке электросети;

    - не используйте самодельные электронагревательные приборы;

    - используйте только исправные печи, своевременно очищайте дымоходы от сажи;

    - не перекаливайте печь.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Другие государственные органы Карагандинская область Общество Происшествия
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