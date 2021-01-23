107 пожаров произошло с начала года в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала 2021 года в Карагандинской области зарегистрировано 107 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров выросло более чем в 2 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала этого года при пожарах погибло 5 человек, получили различные травмы 6 человек.

Кроме того, от отравления угарным газом без возникновения пожара травмировано 6 человек. Наибольшее количество произошедших пожаров приходится на жилой сектор - 60 пожаров. В прошлом году было 33 пожара.

Основными причинами возникновения пожаров в жилье является неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве, монтаже и эксплуатации электроприборов и печного отопления.

Сотрудниками департамента по ЧС Карагандинской области непрерывно проводятся агитационно-профилактические мероприятия с населением.

«С начала отопительного периода проведено порядка 50 тысяч подворовых обходов, 400 сходов с населением. Распространено более 152тыс. памяток. В дома социально уязвимых слоев населения в отопительный период 2020-2021 годов установлено 747 датчиков, проведена очистка дымоходов в 88 домах», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Огнеборцы напоминают жителям региона об элементарных правилах пожарной безопасности в быту:

- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;

- следите за исправностью электрических проводов и приборов;

- не допускайте включения в одну сеть нескольких электроприборов, это приводит к перегрузке электросети;

- не используйте самодельные электронагревательные приборы;

- используйте только исправные печи, своевременно очищайте дымоходы от сажи;

- не перекаливайте печь.