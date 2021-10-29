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    08:43, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    107 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 48 742 человека (42 907 КВИ+ и 5 835 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в стационарах находится 8 435 пациентов, амбулаторно лечатся 40 307 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 587 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 154 пациента, на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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