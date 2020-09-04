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107 мини-грантов будут выдаваться волонтерам для реализации своих проектов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запускается проект «АШЫҚ ЖҮРЕК» по популяризации бренда волонтерства в молодежной среде. Об этом на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказали члены Лиги волонтеров Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Проект «АШЫҚ ЖҮРЕК» нацелен на развитие волонтерского движения среди молодежи и жителей сельских населенных пунктов.
«Буквально на днях Касым-Жомарт Кемелевич в своем Послании поставил перед нами сакраментальную задачу – прививать ценности труда среди молодежи, не делить труд на престижный и непрестижный. Может быть, до пандемии порой к волонтерскому труду относились со скептицизмом, считали непрестижным, но пандемия расставила все на свои места: труд есть только один, и это единственное, что приводит нас к цели. Уже 2020 год – испытание для всей страны, наши волонтеры хорошо проявили себя, оказывали помощь нуждающимся», - рассказала председатель Лиги волонтеров Казахстана Айсулу Ерниязова.
Член координационного совета Лиги волонтеров Казахстана Азиз Кажденбек пояснил, в чем заключается суть запуска проекта «АШЫҚ ЖҮРЕК».
«Задача проекта – популяризовать бренд волонтерства в молодежной среде. Мы хотим объяснить казахстанцам принципы волонтерства, чтобы они понимали, суть волонтерского движения. Все волонтерские инициативы мы хотим поднять на высокий уровень и предоставить возможность молодежи осуществить свои идеи. Планируем, что более 20 тысяч добровольцев станут частью проекта «АШЫҚ ЖҮРЕК» и войдут в Лигу волонтеров Казахстана. Что касается конкретных индикаторов, в 17 регионах страны будем запускать волонтерские организации. Каждый месяц мы будем определять лучших волонтеров из этих регионов. Также будут выдаваться 107 мини-грантов для поддержки волонтеров. То есть, молодежь, которая хочет внести свой вклад в развитие страны и осуществить свои идеи, может подать заявку на мини-гранты. На каждый регион в размере 300 тысяч тенге выделено 56 грантов, на города республиканского значения – в размере 500 тысяч тенге. Также отдельно выделено 42 гранта для поддержки всех волонтерских инициатив», - отметил Азиз Кажденбек.
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