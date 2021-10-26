КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 107 кг рыбы изъяли у браконьеров в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники группы природоохранной полиции отдела полиции Каркаралинского района Карагандинской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» 25 октября. Возле одного из водоемов они заметили некую группу, что-то загружавшую в багажник автомобиля.

Полицейские задержали трое мужчин в возрасте 51 года, 64 и 40 лет. Все они оказались местными жителями, занимавшимися незаконным ловом. Полицейские изъяли у злоумышленников 107 кг свежей рыбы и резиновую лодку.

Возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Ведется расследование.