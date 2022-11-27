107 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

27 Ноября 2022, 09:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 990 человек (–839+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 859 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.