107 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
27 Ноября 2022, 09:20
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 990 человек (–839+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 859 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное