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    107,8 млн тенге выплатило государство за детский лагерь в сауне

    18 Июля 2023, 10:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Нургул Тау, а также депутаты маслихата города Алматы от партии Respublica Кайрат Бегалин и Жалынбек Жайнарбай посетили лагерь «Арман дала» в селе Узунагаш, который, как оказалось, был организован в здании сауны, передает МИА «Казинформ».

    «В ходе посещения стала свидетелем, что в детском лагере не были созданы условия для отдыха детей, допущены серьезные нарушения. Кроме того, лагерь расположен в приспособленном здании бывшей сауны», - сообщила на своей странице в Facebook мажилисмен Нургул Тау.

    Поставщик услуг - ТОО «БелРичи». По словам мажилимена, стоимость оказания услуг в соответствии с договором государственных закупок составляет 107,8 млн тенге. По плану летним отдыхом должны быть охвачены 1150 детей.

    «В связи с тем, что возникает вопрос о том, как проводились государственне закупки, с моей стороны был направлен запрос в Генеральную прокуратуру РК, Агентство по противодействию коррупции, Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов о проведении проверки. По информации Министерства просвещения в ближайшее время дети будут перенаправлены в другие лагеря. Данный вопрос взят на мой личный контроль», - проинформировала депутат.

    Ранее в Сети распространялось видео, на котором можно увидеть, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря. В управлении образования города сообщили, что будут судиться с недобросовестным поставщиком услуг.

    Позже по этому случаю комментарий дали в Министерстве просвещения РК. Прокуратурой Алматы начаты досудебные расследования.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Мажилис Маслихат
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