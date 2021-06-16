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    08:00, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    1068 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1068 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 294,

    город Алматы - 112,

    город Шымкент - 50,

    Акмолинская область - 32,

    Актюбинская область - 22,

    Алматинская область - 31,

    Атырауская область - 52,

    Восточно-Казахстанская область - 76,

    Жамбылская область - 14,

    Западно-Казахстанская область - 89,

    Карагандинская область - 160,

    Костанайская область - 32,

    Кызылординская область - 7,

    Мангистауская область - 21,

    Павлодарская область - 43,

    Северо-Казахстанская область - 14,

    Туркестанская область - 19.

    Всего в стране выявлено 404064 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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