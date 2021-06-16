08:00, 16 Июнь 2021 | GMT +6
1068 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1068 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 294,
город Алматы - 112,
город Шымкент - 50,
Акмолинская область - 32,
Актюбинская область - 22,
Алматинская область - 31,
Атырауская область - 52,
Восточно-Казахстанская область - 76,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 89,
Карагандинская область - 160,
Костанайская область - 32,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 21,
Павлодарская область - 43,
Северо-Казахстанская область - 14,
Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлено 404064 заболевших.