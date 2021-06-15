1065 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1065 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 215,

город Алматы - 100,

город Шымкент - 161,

Акмолинская область - 12,

Актюбинская область - 88,

Алматинская область - 25,

Атырауская область - 27,

Восточно-Казахстанская область - 61,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 28,

Карагандинская область - 135,

Костанайская область - 55,

Кызылординская область - 28,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 59,

Северо-Казахстанская область - 38,

Туркестанская область - 19.

Итого выздоровевших в Казахстане - 378707.