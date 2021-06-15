08:15, 15 Июнь 2021 | GMT +6
1065 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1065 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 215,
город Алматы - 100,
город Шымкент - 161,
Акмолинская область - 12,
Актюбинская область - 88,
Алматинская область - 25,
Атырауская область - 27,
Восточно-Казахстанская область - 61,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 28,
Карагандинская область - 135,
Костанайская область - 55,
Кызылординская область - 28,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 59,
Северо-Казахстанская область - 38,
Туркестанская область - 19.
Итого выздоровевших в Казахстане - 378707.