1063 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1063 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 224,

город Алматы - 285,

город Шымкент - 26,

Акмолинская область - 69,

Актюбинская область - 38,

Алматинская область - 50,

Атырауская область - 65,

Восточно-Казахстанская область - 24,

Жамбылская область - 20,

Западно-Казахстанская область - 63,

Карагандинская область - 75,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 42,

Северо-Казахстанская область - 30,

Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 219 094.



