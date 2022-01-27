106 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 106 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 2 летальных исхода и 124 человека выздоровели.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 85846, летальных случаев - 5253, выздоровевших - 79189.