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106 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в РК

27 Января 2022 08:26
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106 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 106 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 2 летальных исхода и 124 человека выздоровели.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 85846, летальных случаев - 5253, выздоровевших - 79189.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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