08:34, 13 Июль 2021 | GMT +6
106 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 43 835 человек (–42 433+ и 1402 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
В стационарах находятся 14 027 пациентов, амбулаторно лечатся 29 808 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 846 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 193 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.