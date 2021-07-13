106 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 43 835 человек (–42 433+ и 1402 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 14 027 пациентов, амбулаторно лечатся 29 808 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 846 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 193 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.