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    08:34, 13 Июль 2021 | GMT +6

    106 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 43 835 человек (–42 433+ и 1402 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    В стационарах находятся 14 027 пациентов, амбулаторно лечатся 29 808 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 846 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 193 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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