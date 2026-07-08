106 млн тенге проиграл на ставках: в ЗКО осудили главбуха ветстанции

Главный бухгалтер Казталовской районной ветеринарной станции Управления ветеринарии акимата Западно-Казахстанской области признан виновным в присвоении и растрате вверенного ему чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, передает Kazinform.

Следственными органами Б. было предъявлено обвинение по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан — присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

По материалам дела, Б., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в период с 2021 по 2025 год, используя служебные полномочия, незаконно перечислял себе бюджетные средства под видом заработной платы, оздоровительных пособий и командировочных расходов.

В результате, как установил суд, им были похищены 106,6 млн тенге, которые он использовал в личных целях, в том числе для участия в играх и ставках через букмекерские конторы.

Вина подсудимого была доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключением эксперта, а также вещественными доказательствами, изъятыми в ходе досудебного расследования.

В суде Б. полностью признал свою вину. Государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Казталовский районный суд, учитывая обстоятельства коррупционного преступления, ущерб в особо крупном размере, который не был возмещен, назначил Б. наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на преступные доходы.

Кроме того, суд пожизненно лишил его права занимать должности на государственной службе, должности судьи, а также должности в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Суд также удовлетворил гражданский иск на сумму 105,7 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что 12 блогеров и два интернет-портала наказаны за рекламу букмекеров в Казахстане.