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106-летняя бабушка шьет одежду и играет в шашки

Автор:  
Агата Мухамеджанова
11 Июня 2023, 18:45
106-летняя бабушка шьет одежду и играет в шашки Фото из личного архива семьи Искаковых

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проживает 21 человек, чей возраст пересек столетний рубеж. Жительница села Кертинды Нуринского района Тумар Искакова в 106 лет играет в шашки, вышивает и увлекается прочтением литературы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тумар Искакова не выпускает нитку с иглой из рук. В свои 106 лет, она мастерски вышивает различные картины. Это занятие для нее очень важно, пальцы постоянно находятся в движении.

Сейчас она шьет теплые камзолы своим внукам. Прочные и редкие ткани, только из семейного сундука, качество в разы превышает одежду из магазина. Да и наделено ее изделия особой любовью и теплом.

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«Платье, одежда - это удивительные изделия, мы все шили сами. А еще мы брали козью шерсть, чистили ее, на прялке обрабатывали и использовали для вязания. Во время нашей юности ни у кого не было много одежды. Был дефицит, но мы старались шить красиво», - говорит Тумар апа.

Свое ремесло Тумар апа развивает всю жизнь. Во время войны она вязала солдатам теплые носки и шила вещи. Днем она в тылу собирала урожай, косила сено, а ночью непрерывно шила, обогревая своими изделиями солдат.

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«Все шили в то время. Наряды, жилетки. В нашем доме мы с детства носили сшитые жилетки. Они шились вручную, и очень дороги нам», - говорит внук Тумар апа Максат Ахметбеков.

Помимо этого труженица тыла постоянно читает книги. При выборе литературных произведений особое внимание уделяет познавательно-воспитательному характеру. Говорит, чтение позволяет сохранять память активной.

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«Я много читаю. Очень люблю это дело. Я читаю о жизни людей, о том, что они видели, что они узнали, о том, что они пережили. Жизнь каждого человека - одна книга, одна свеча. А когда я расскажу свою жизнь, будет тоже книга. Сейчас меня беспокоит артериальное давление. А все остальное в порядке, слава Богу. У меня хорошее здоровье. Я не думаю о том, что мне больше ста лет. Живу, радуюсь. Сама вижу свет. Это дар Аллаха!», - делится долгожительница.

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Муж Тумар Искаковой Ахметбек Искаков за мирное небо нынешнего поколения пожертвовал многим. Несмотря на трудности военных лет, они воспитали своих детей в достатке. Сегодня у них 4 внуков и 8 правнуков.

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«С правнуками они в шашки играют, в карты играют. И продолжают играть без очков. Знает игру «белка» - когда играешь, собираешь и потом считаешь количество карт. Апа считает сама. Она сама передвигается по аулу, принимает душ, купается в холодной воде. Многие бытовые вещи продолжает выполнять сама», - делится внук Тумар апа.

Несмотря на преклонный возраст, Тумар Искакова сохранила бодрость и оптимизм. И очень любит отправляться в дорогу. Самая любимая ведет в Караганду. Здесь живут ее правнуки.



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