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    13:34, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    106 человек в Нур-Султане привлечены к уголовной ответственности по факту сбыта наркотиков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 106 человек в Нур-Султане привлечены к уголовной ответственности по факту сбыта наркотиков. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию наркопреступности Департамента полиции Нур-Султана Сергей Ильиных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, на сегодняшний день наркопреступность начинает работать более мобильно, переходит об бесконтактного сбыта, то есть, распространяются такие вещества путем закладок, оставляют в определенных местах. Только за факты сбыта на территории столицы к уголовной ответственности привлечены 106 человек за истекший период, независимо от форм: контактная или бесконтактная», - пояснил начальник отдела по противодействию наркопреступности Департамента полиции Нур-Султана Сергей Ильиных.

    По его словам, на сегодня закладки оставляют в любой точке города, принимаются все активные меры по предотвращению и привлечению лиц к уголовной ответственности.

    Напомним, ранее сообщалось, что с начала года возбуждено 16 уголовных дел по рекламе наркосайтов.



    Теги:
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