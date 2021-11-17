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1058 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
17 Ноября 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 126,
город Алматы - 119,
город Шымкент - 20,
Акмолинская область - 57,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 60,
Атырауская область - 21,
Восточно-Казахстанская область - 78,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 23,
Карагандинская область - 135,
Костанайская область - 98,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 123,
Северо-Казахстанская область - 134,
Туркестанская область - 15.
Всего в стране выявлено 959526 заболевших.
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