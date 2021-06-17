1052 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 275,

город Алматы - 166,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 24,

Актюбинская область - 34,

Алматинская область - 77,

Атырауская область - 15,

Восточно-Казахстанская область - 73,

Западно-Казахстанская область - 83,

Карагандинская область - 107,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 43,

Павлодарская область - 73,

Северо-Казахстанская область - 23,

Туркестанская область - 14.

Итого выздоровевших в Казахстане - 381026.