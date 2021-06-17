08:15, 17 Июнь 2021 | GMT +6
1052 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 275,
город Алматы - 166,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 24,
Актюбинская область - 34,
Алматинская область - 77,
Атырауская область - 15,
Восточно-Казахстанская область - 73,
Западно-Казахстанская область - 83,
Карагандинская область - 107,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 43,
Павлодарская область - 73,
Северо-Казахстанская область - 23,
Туркестанская область - 14.
Итого выздоровевших в Казахстане - 381026.