1051 житель Атырауской области привился от Covid-19 за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки прививки получили 1 051 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получил 1 051 человек. Среди привившихся: 16 медиков, 31 педагог, 40 студентов, один полицейский, 11 госслужащих, один сотрудник закрытого учреждения, один сотрудник правоохранительных органов, 72 человека с хроническими заболеваниями, 877 других местных жителей.

Всего в период с 1 февраля по 15 сентября 2021 года первым компонентом вакцинировано 214 398 человек. Вторым компонентом вакцин привито 164 600 человек.



В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92



Как ранее сообщалось, 55 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Атырауской области.