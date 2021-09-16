РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:37, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1051 житель Атырауской области привился от Covid-19 за сутки

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки прививки получили 1 051 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получил 1 051 человек. Среди привившихся: 16 медиков, 31 педагог, 40 студентов, один полицейский, 11 госслужащих, один сотрудник закрытого учреждения, один сотрудник правоохранительных органов, 72 человека с хроническими заболеваниями, 877 других местных жителей.

    Всего в период с 1 февраля по 15 сентября 2021 года первым компонентом вакцинировано 214 398 человек. Вторым компонентом вакцин привито 164 600 человек.

    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92

    Как ранее сообщалось, 55 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!