1050 молодым людям вручили ключи от арендных квартир в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане были вручены ключи от арендных квартир 1050 работающим молодым людям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемая молодежь, в преддверии Дня независимости вы получаете новое жилье. Во-первых, в рамках Года молодежи, объявленного Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, во-вторых, в рамках поручения Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о предоставлении 1050 квартир в городе Нур-Султане работающей молодежи. Мы выполнили задание», - сказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на торжественной церемонии вручения ключей.





По его словам, в этих жилых домах насчитывается 1600 квартир.

«1050 молодых семей получат квартиру. Кроме того, 500 квартир будут предоставлены малообеспеченным семьям. Для того, чтобы молодежь трудилась в стране, мы обеспечиваем ее жильем. На первом этаже дома будет мини-центр, поликлиника, полицейский участок. Мы создаем условия, чтобы все было в одном месте. Кроме того, в рамках программы сноса ветхих и аварийных домов будет введено около 150 квартир», - заявил аким.





Напомним, в 2019 году было объявлено об инициативе государства по обеспечению жильем работающей молодежи. Прием документов от претендентов проходил с 5 по 12 ноября на портале электронного правительства. В общей сложности от участников поступило 6 366 заявок. Допущено к участию – 3520.



























































































