+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 1 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

1050 молодым людям вручили ключи от арендных квартир в Нур-Султане

14 Декабря 2019 11:00
Поделиться:
1050 молодым людям вручили ключи от арендных квартир в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане были вручены ключи от арендных квартир 1050 работающим молодым людям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Ключи от квартир в новостройке получили жители нового микрорайона Сарыарка в Павлодаре
В Атырауской области 150 жителей станции  «Разъезд 496» справили новоселье 10 семей из Актобе стали новоселами в преддверии Дня Независимости 45 многодетных семей получили квартиры в Петропавловске

«Уважаемая молодежь, в преддверии Дня независимости вы получаете новое жилье. Во-первых, в рамках Года молодежи, объявленного Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, во-вторых, в рамках поручения Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о предоставлении 1050 квартир в городе Нур-Султане работающей молодежи. Мы выполнили задание», - сказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на торжественной церемонии вручения ключей.


По его словам, в этих жилых домах насчитывается 1600 квартир.

«1050 молодых семей получат квартиру. Кроме того, 500 квартир будут предоставлены малообеспеченным семьям. Для того, чтобы молодежь трудилась в стране, мы обеспечиваем ее жильем. На первом этаже дома будет мини-центр, поликлиника, полицейский участок. Мы создаем условия, чтобы все было в одном месте. Кроме того, в рамках программы сноса ветхих и аварийных домов будет введено около 150 квартир», - заявил аким.


Напомним, в 2019 году было объявлено об инициативе государства по обеспечению жильем работающей молодежи. Прием документов от претендентов проходил с 5 по 12 ноября на портале электронного правительства. В общей сложности от участников поступило 6 366 заявок. Допущено к участию – 3520.
























Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Жилье,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив