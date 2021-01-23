1050 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1050 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 195,

город Алматы - 107,

город Шымкент - 8,

Акмолинская область - 74,

Актюбинская область - 8,

Алматинская область - 25,

Атырауская область - 54,

Восточно-Казахстанская область - 25,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 37,

Карагандинская область - 58,

Костанайская область - 86,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 235,

Северо-Казахстанская область - 98,

Туркестанская область - 18.





Итого выздоровевших в Казахстане - 158647.