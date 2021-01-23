08:15, 23 Январь 2021 | GMT +6
1050 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1050 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 195,
город Алматы - 107,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 74,
Актюбинская область - 8,
Алматинская область - 25,
Атырауская область - 54,
Восточно-Казахстанская область - 25,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 37,
Карагандинская область - 58,
Костанайская область - 86,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 235,
Северо-Казахстанская область - 98,
Туркестанская область - 18.
Итого выздоровевших в Казахстане - 158647.