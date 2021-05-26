105 выездов на место пожара совершили с момента цветения тополя сотрудники ДЧС столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожарными подразделениями Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана только за 24 мая осуществлено 53 выезда на тушение возгораний связанных с горением тополиного пуха. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Департамента по ЧС города Нур-Султан Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего за текущий период совершено 105 выездов на тушение тополиного пуха (в 2020 году – 17 случаев, прим.ред.).

«По данным РГП «Казгидромет» 25-26 мая на территории города объявлено штормовое предупреждение - повышение температурного фона до 36 градусов. При этом в городе наблюдается высокий риск пожарной опасности, вызванный сухой жаркой погодой. Этот факт усугубляется началом активной фазы цветения тополей. Как только начали цвести тополя, наши подразделения выехали 105 раз на данные вызовы. Большая часть регистрируемых случаев происходит по вине человека», - отметил спикер в ходе выездного брифинга.

Причиной пожаров является неосторожное обращение населения с огнем, непотушенные сигареты, спички. Также встречаются факты детской шалости. Дети поджигают тополиный пух, видя в этом забаву.

По словам Еркина Отаргалымулы, горение тополиного пуха опасно, так как он возгорается моментально, распространяется по всей площади.

«Горение тополиного пуха может привести к возникновению пожара. В большей степени риску подвержены деревянные строения, заборы», - отметил он.

В Департаменте по ЧС Нур-Султана также добавили, что только за 24 мая текущего года пожарными подразделениями Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан осуществлено 53 выезда на тушение возгораний связанных с горением тополиного пуха.