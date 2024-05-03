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    15:36, 03 Май 2024 | GMT +6

    10,5 тысяч тонн гумпомощи собрано волонтерами пострадавшим от паводков в РК

    20 тонн гумпомощи направили депутаты маслихата Алматы в СКО
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    В рамках республиканского штаба противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий Министерством культуры и информации продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    С начала противопаводковых мероприятий Министерством запущена акция «Күшіміз бірлікте».

    Акцию поддержали Национальная волонтерская сеть, волонтеры, волонтерские организации, представители молодежных организаций, религиозные, этнокультурные и благотворительные организации.

    Во всех регионах созданы оперативные волонтерские штабы, к работе которых привлечено более 50 тысяч волонтеров.

    Для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров действует единый контакт-центр +7 708 706 4242.

    С начала противопаводковых мероприятий отработано более 1000 звонков из областей.

    С первых дней волонтеры оказывают помощь региональным департаментам по чрезвычайным ситуациям согласно совместно разработанному алгоритму взаимодействия. Волонтеры совместно с ДЧС проводят работу по эвакуации граждан из подтопленных территорий, участвуют в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости, оказывают первичную помощь пострадавшим гражданам.

    Также Национальной волонтерской сетью совместно с экспертами организована психологическая и юридическая помощь нуждающимся гражданам.

    Пункты сбора гуманитарной помощи действуют в 16 регионах: в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях и области Жетісу.

    Волонтерами собрано 10 520 тонн гуманитарной помощи. 8905 тонн уже доставлено в пострадавшие регионы. Остальная часть гуманитарной помощи будет направлена в ближайшее время. 

     

    Теги:
    Наводнение Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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