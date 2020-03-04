105 стихотворений Абая наизусть знает школьница из Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее, в государственном университете имени Шакарима, состоялся областной конкурс «Абайские чтения» среди учащихся 10–11 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Назарбаев интеллектуальной школы.

Конкурс был приурочен к 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбайулы. По его результатам первое место заняла ученица 10 «К» НИШ Ансаган Сериккызы.

«Ансаган знает наизусть 105 стихов Абая. Благодаря тщательной подготовке она прошла три этапа конкурса. Все они были непростыми. Сначала нужно было прочитать наизусть стихи Абая, затем слова назидания и мастерски прочитать любой отрывок из романа «Путь Абая». И в последнем туре жюри задавало вопросы, чтобы определить, насколько ученики знают Абая», - пояснила руководитель ученицы Акбота Жайсанбаева.

Отметим, вместе с победительницей конкурса специальным дипломом, сертификатом и благодарственными письмами была награждена и ее наставница.