10,5 млн теңге неустойки взыскали с застройщика в Алматы

Житель Алматы добился взыскания 10,5 млн теңге неустойки с застройщика за нарушение сроков сдачи недвижимости и заключения основных договоров, передает Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

По данным Верховного суда, в 2021 году житель Алматы заключил с застройщиком три предварительных договора на приобретение квартиры, нежилого помещения и парковочного места. Покупатель полностью оплатил их стоимость. Застройщик обязался завершить строительные работы и заключить основные договоры купли-продажи до конца 2023 года.

Однако фактически объект был введен в эксплуатацию только в октябре 2024 года. Акты приема-передачи подписаны в январе 2025 года, а основные договоры купли-продажи заключены в марте 2025 года. В связи с этим покупатель обратился в суд.

— Указав на нарушение застройщиком сроков ввода объекта в эксплуатацию и заключения основных договоров, покупатель потребовал взыскать неустойку за просрочку исполнения обязательств. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, посчитав, что статья 353 ГК не применима к данному спору, поскольку первоначальное обязательство не являлось денежным, а после заключения основных договоров обязательства по предварительным договорам прекращаются, — сообщили в суде.

Кроме того, кассационный суд по гражданским делам не согласился с таким подходом. Суд отметил, что заключение основного договора не освобождает от ответственности за нарушение условий, допущенных до его заключения.

Покупатель полностью и своевременно выполнил свои обязательства по оплате, тогда как застройщик нарушил сроки ввода объектов в эксплуатацию и заключения основных договоров.

При этом договоры предусматривали ответственность застройщика: за каждый день просрочки продавец начисляет неустойку в размере 0,1% от стоимости недвижимости, но не более 10%.

— Кассационный суд разъяснил, что неустойка является формой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе за нарушение сроков. Отсутствие денежного характера первоначального обязательства не лишает покупателя права на получение неустойки. В результате судебные акты первой и апелляционной инстанций отменены, вынесено новое решение о взыскании 10,5 млн теңге неустойки, — говорится в сообщении суда.

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