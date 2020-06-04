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105 человек выздоровели от КВИ
4 Июня 2020 19:45
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город Нур-Султан - 27,
Аколинская область - 4,
Алматинская область - 34,
Карагандинская область - 8,
Костанайская область - 1,
Актюбинская область - 3,
Туркестанская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 6574:
г. Нур-Султан – 1269,
г. Алматы – 1730,
г. Шымкент – 397,
Акмолинская область – 138,
Актюбинская область – 208,
Алматинская область – 248,
Атырауская область – 606,
Восточно-Казахстанская область – 57,
Жамбылская область – 213,
Западно-Казахстанская область – 344,
Карагандинская область – 379,
Костанайская область – 98,
Кызылординская область – 276,
Мангистауская область – 161,
Павлодарская область – 160,
Северо-Казахстанская область – 43,
Туркестанская область – 247.
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